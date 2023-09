"I Lavori in Ritardo a Vinci: Investimenti sull'Edilizia Scolastica"

Le scuole di Vinci si fanno trovare pronte (e rinnovate) per l’inizio dell’anno. E mentre l’amministrazione comunale presenta il conto del piano di investimenti sull’edilizia scolastica, un’operazione da oltre 3 milioni e mezzo di euro, il centrodestra tuona. E’ una dura posizione, quella del Gruppo Scipioni per Vinci contro il Pd. "Vengono valutati come risultati importanti - dichiara il capogruppo Alessandro Scipioni - e come modello di efficienza, lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto essere compiuti molto tempo prima". Alla primaria ’Sibilla Aleramo’ si è intervenuti sulla copertura che aveva problemi di infiltrazioni. La scuola secondaria di primo grado di Sovigliana ha visto interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico. La scuola dell’infanzia di Vinci, demolita per essere ricostruita, sarà completamente rinnovata entro il prossimo anno. Un elenco tardivo di cui vantarsi, secondo l’esponente di Fd’I e Andrea Parri, responsabile di Forza Italia a Vinci. "Dopo il patetico balletto dei centri estivi di quest’estate, siamo contenti del fatto che i ragazzi si trovino finalmente in scuole e aule dignitose. Ma l’esserci arrivati in ritardo non assolve dalle responsabilità precedenti".