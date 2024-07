I lavori in piazza Amendola: "Inaugurazione a Natale"

Si va a Natale. E’ sotto le festività che Fucecchio avrà all’antico splendore piazza Amendola che - secondo l’iniziale programma - avrebbe dovuto essere pronta per la fine di agosto. Ma il cantiere ha dovuto fare i conti con vari intoppi. Il primo, un paio di mesi fa, per il ritrovamento - durante le operazioni di scavo - di tracce di vasellame antico sul quale la Soprintendenza, si apprende, volle fare chiarezza prima di consentire di procedere con i lavori. Poi c’è stato il ritrovamento dell’ordigno bellico che, comunque, ha accusato nelle settimane scorse due giorni di stop. Infine - ed è forse la causa principale - il nodo dei sottoservizi: tubazioni del gas e della rete idrica sono ammalorate e richiedono un intervento massiccio. E’ proprio questo il lavoro che vedrà concertate le squadre nelle prossime settimane. A tutto questo bisogna aggiungerci che l’estate è arrivata in ritardo dopo una primavera molto piovosa che ha reso impossibile per molti giorni l’esecuzione delle opere.

La riqualificazione della piazza è un lavoro che alla fine costerà circa 350mila euro. Con tempi di realizzazione inizialmente previsti di quattro mesi. Tutti questi lavori sono stati resi possibili grazie ai fondi Pnrr, andando così a chiudere il cerchio della riqualificazione urbana e paesaggistica del centro mediante la rigenerazione dei suoi spazi aperti con l’obiettivo di dare una forte spinta al recupero di aree importanti per la vita della città. La piazza, infatti, alla fine sarà interamente riqualificata. Resterà il bellissimo ippocastano a cui tutti i fucecchiesi sono molti affezionati, e anche il numero dei posti auto non subirà variazioni significative. La piazza, invece, cambierà volto. Sarà tutta ripavimentata parte in travertino e parte con asfalto architettonico in linea quindi con piazza Montanelli con la quale è collegata da via Arturo Checchi riqualificata di recente insieme a vicolo Pacini. L’auspicio del Comune è che la riqualificazione di questa ulteriore parte del centro dia un’altra spinta al rilancio del centro storico con l’arrivo di nuovi negozi. Intanto però bisogna attendere ancora qualche mese. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Una inaugurazione proprio alle porte delle feste natalizie.

