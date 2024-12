I lavori del post alluvione. Il cantiere sposta il traffico

Via Sant’Amato e via di Faltognano sono e saranno ancora interessate da un’opera di ripristino per suturare in via definitiva le ferite lasciate dall’alluvione del 2 novembre 2023, che fra le altre cose causò una serie di frane proprio in quelle zone. In un caso, il lavoro porterà a una modifica temporanea della circolazione veicolare e anche per questo, oltre che per illustrare ai residenti e alla cittadinanza in generale gli interventi di messa in sicurezza e ripristino già effettuati e quelli in cantiere, il sindaco Daniele Vanni ha annunciato nelle scorse ore un incontro pubblico già programmato per le 21.30 di dopodomani al circolo di Faltognano.

Sono gli ultimi sviluppi legati a due cantieri in corso direttamente legati al drammatico evento dello scorso anno, che ebbe serie ripercussioni anche sulla sicurezza e sulla viabilità inducendo il Comune a dare l’incarico per l’effettuazione di interventi in somma urgenza su tutto il territorio comunale per oltre 1,2 milioni di euro complessivi. "Per quanto riguarda Sant’Amato, la prossima settimana inizieranno i lavori di bitumatura dei due tratti della strada interessati dalle frane dello scorso anno – ha fatto sapere - non è prevista l’interruzione della circolazione, ma saranno possibili brevi momenti di attesa per le vetture in transito durante i lavori".

Fervono le operazioni anche in via di Faltognano, l’altro tratto colpito dall’evento alluvionale, per un’opera che prevedeva l’installazione di micropali per la messa in sicurezza di una delle strade principali del Montalbano. "In questo caso stanno proseguendo le operazioni per il ripristino del versante interessato dalle frane – ha aggiunto Vanni - la ditta incaricata di eseguire i lavori ha ricevuto la richiesta da parte del Comune d’istituire il senso unico alternato con postazione semaforica, appena saranno terminate le operazioni di getto e stagionatura del calcestruzzo previste a breve. Per spiegare il lavoro che è stato eseguito e i prossimi interventi previsti abbiamo programmato un’assemblea pubblica presso il circolo di Faltognano".

