I lampioni si rinnovano nel segno dell’efficienza. Il piano per via Limitese

Un’operazione da 90mila euro complessivi, da attuare con il contributo del Ministero dell’Interno, per rendere più efficiente e rinnovare l’illuminazione pubblica a Spicchio. E’ quanto propone il progetto esecutivo dell’opera che riguarderà via Limitese, approvato dal Comune di Vinci proprio pochi giorni fa. Il piano prevede nel dettaglio la sostituzione dei corpi illuminanti per l’intera via e la completa demolizione degli otto lampioni esistenti con la successiva installazione di nuovi pali e corpi illuminanti nel tratto restante di via Limitese che dall’incrocio con via di Vallemaggiore arriva a via Gramsci.

Gli operai lavoreranno poi alla posa di un nuovo corpo illuminante al centro della rotonda situata in corrispondenza dell’ex-cava e alla fornitura di cinque nuovi punti luce che andranno a sostituire quelli attualmente presenti nella piazza situata all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via della Commenda. Per un cantiere che, dal momento della consegna, dovrebbe chiudersi nell’arco di circa sessanta giorni.