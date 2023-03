I deportati della Saffa Un video di ricordi

L’8 marzo 1944 è stato uno dei giorni più bui nella storia di Fucecchio. Otto operai della Saffa, la ex fabbrica di fiammiferi attiva fino alla fine degli anni ’70, furono prelevati per aver manifestato contro il regime fascista. Insieme ad altri tre uomini presi in varie zone del paese, furono deportati nei campi di concentramento nazisti di Mauthausen ed Ebensee, da cui non fecero mai più ritorno a casa. Come ogni anno l’amministrazione comunale ha deciso di tenerne viva la memoria nell’anniversario della deportazione così stamani alle 10,30, si terrà la commemorazione al monumento ai Caduti in piazza XX Settembre e presso la lapide posta in via Dante. Interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore alla valorizzazione memoria storica, Daniele Cei, e i ragazzi dell’associazione #Fucecchioèlibera, con la partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole. Sulla pagina Facebook del Comune sarà inoltre pubblicato un video ricco di testimonianze.