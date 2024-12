I consiglieri di FdI: "Gli stranieri violenti vanno rimpatriati"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, intervengono sul tema della sicurezza in seguito all’aggressione avvenuta giorni fa nel bar “Ci.risiamo“ in via Roma. "E’ evidente – scrivono – che la situazione della sicurezza urbana sta peggiorando di giorno in giorno. L’unica costante è che, nella maggior parte dei casi registrati ultimamente a Empoli, i protagonisti sono gli stranieri che non si vogliono integrare con le regole del paese che li ospita. Non si può evitare di dire che coloro che non vogliono rispettare le regole democratiche di questo Paese devono essere rimpatriati". L’altro punto su cui si soffermano i consiglieri di FdI è quello sociale: "un problema di cui deve farsi carico l’amministrazione in modo sistematico e non sporadicamente come è accaduto sinora: tema più volte sollevato e denunciato da noi anche in seno al consiglio comunale".