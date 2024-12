I 130 anni della Pubblica Assistenza. Sempre al fianco di chi ha bisogno. Mostra e dibattiti per festeggiare

La Pubblica Assistenza di Fucecchio veleggia verso i 130 anni di attività. Traguardo glorioso. I relativi eventi si terranno nei prossimi mesi di febbraio e marzo 2025. In seguito alla domanda avanzata dall’associazione lo scorso settembre, il Comune ha appena assegnato il patrocinio. Non solo: l’ente ha già messo a disposizione il Palazzo delle Arti dal 24 febbraio al 16 marzo 2025, l’arco di tempo esatto nel quale si distribuiranno le diverse manifestazioni. Previsti un’ampia mostra fotografica, che ripercorre i 130 anni dell’associazione, e dibattiti attraverso i quali verrà spiegata l’attività svolta quotidianamente dall’associazione stessa con i propri volontari per la cittadinanza. Fin da adesso ovviamente se ne possono tracciare le linee principali: trasporti sanitari e sociali, attività di formazione, gruppo donatori di sangue (sempre più prezioso), attività di protezione civile, antincendio boschivo.

Per ciò che riguarda i trasporti sanitari, questi sono attivi 24 ore al giorno per l’intera settimana, coordinati dalla centrale operativa per l’emergenza Pistoia Empoli. Se queste sono le mansioni più in vista, diciamo così, ce ne sono anche altre con magari meno ‘visibilità’ ma ugualmente fondamentali: ad esempio, nella Pubblica Assistenza è possibile reperire materiale sanitario come carrozzine, deambulatori, stampelle, aste porta flebo, lettini ortopedici per il periodo strettamente necessario. Famiglie con persone fragili al loro interno sanno benissimo quanto questo servizio - che è gratuito, è richiesto solo un contributo alla restituzione del materiale che servirà alla manutenzione o all’acquisto di altri ausili sanitari - sia di grande importanza. Ancora: raccolta di generi alimentari. I volontari partecipano, ormai da anni, alle raccolte alimentari che poi sono adeguatamente gestite dalla rete che si occupa della distribuzione alle famiglie in serie difficoltà economiche. Infine ma certo non in ordine di importanza, alla Pubblica Assistenza c’è un’ampia gamma di studi medici, con esperti. Un’istituzione, per Fucecchio, che si appresta appunto a girare la boa dei 130 anni di esistenza.

A.C.