‘Ice’, hashish lavorata con il ghiaccio in un laboratorio casalingo. Scatta il maxi sequestro

Empoli, 18 aprile 2025 – Scoperto giro di affari illecito legato alla coltivazione, lavorazione, confezionamento, il tutto in un laboratorio casalingo, e spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, i Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un decreto di perquisizione su delega della Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti di cittadini di nazionalità italiana residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Le indagini della Finanza di Empoli hanno permesso di appurare che l’approvvigionamento delle infiorescenze per la successiva produzione di una specifica variante di hashish chiamata “Ice”, dal particolare processo di lavorazione con il ghiaccio, avvenisse grazie alla coltivazione casalinga mediante una piccola piantagione di piante di marijuana. La lavorazione della sostanza avveniva anche all’interno di un laboratorio casalingo allestito nell’abitazione di un cittadino italiano residente a Montelupo Fiorentino, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dai Finanzieri empolesi nello scorso mese di ottobre, su disposizione del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, individuato nel corso di servizi di controllo del territorio. In quell’occasione, infatti, all’interno di una stanza, oltre al rinvenimento di led rings, di strumenti da taglio e di vari bruciatori per sciogliere la sostanza stupefacente e renderla cremosa, erano stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana e 67 grammi di sostanze psicotrope varie.

Le recenti attività di indagine hanno permesso di sottoporre a sequestro 14 piante di marijuana, 35 grammi di hashish, 1,2 chili tra infiorescenze e polline di marijuana, 3 telefoni cellulari, materiale di confezionamento vario e 9670 euro quale probabile provento dell’attività di spaccio. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità delle persone indagate sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte a indagini.