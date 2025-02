Gyasi fra luci e ombre. Esposito almeno ci prova

SILVESTRI 5.5 – Ritrova la serie A dopo quasi un anno esatto, non ha colpe sul primo gol, sbaglia invece la respinta sul secondo che di fatto chiude la partita. Si riscatta parzialmente nel recupero evitando il poker e la doppietta personale di Thauvin.

DE SCIGLIO 6.5 – Altra prova concreta, grande salvataggio in avvio di ripresa e ottima chiusura nel finale. Si fa vedere anche in fase di spinta.

GOGLICHIDZE 6.5 – Concede una sola occasione a Lucca in avvio, sprecata dall’attaccante dell’Udinese, poi lo controlla bene.

CACACE 6.5 – Si fa anticipare di una frazione di secondo da Ekkelenkamp in occasione del gol dell’Udinese, eppure interpreta con buona attenzione, aggressività e spregiudicatezza il ruolo di terzo di difesa. Sue un paio di discese palla al piede che hanno messo in difficoltà la retroguardia friulana.

KONATE S.V. - Entra pochi minuti nel finale.

GYASI 6 – Attento nelle scalate difensive, più confusionario nella metà campo avversaria.

SAMBIA 6 – Si limita al compitino.

GRASSI 6 – Non sempre preciso, è comunque il fulcro del centrocampo azzurro.

MALEH 5.5 – Complessivamente corre e pressa tutti, nel dettaglio tarda l’uscita su Atta permettendo la conclusione all’esterno francese da cui scaturisce il gol di Ekkelenkamp, e manca clamorosamente da due passi il colpo di testa del possibile pari in avvio di ripresa.

ZURKOWSKI 6 – Il temperamento è quello di sempre, adesso deve ritrovare la gamba.

PEZZELLA 6 – Soffre la vivacità di Atta, ma anche lui è pericoloso con un pallone al bacio per Kouame non sfruttato dall’ex Fiorentina. Nella ripresa spinge di più, almeno fino al 2-0.

COLOMBO 5.5 – Si muove tanto e sbaglia anche molto. Ha una buona occasione in avvio di ripresa, ma non riesce ad angolare il tiro.

ESPOSITO 6 – Subito nel vivo del gioco, un’imbucata per Kouame, buone sponde, manca la conclusione in porta.

KOVALENKO S.V. - Debutto stagionale in vista di un maggior impiego in futuro.

D’AVERSA 6 – Sorprende la scelta di lasciare in panchina Esposito in una partita così importante, per il resto scelte quasi obbligate. Tatticamente la gara è stata preparata bene, tanto che l’Empoli le sue occasioni le ha avute. Troppi, però gli errori.