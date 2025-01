Guarano a Dubai presenta “Silences“

Nuova bella soddisfazione per Antonella Guarano (nella foto con una precedente opera), che da sabato prossimo fino al 15 febbraio sarà presente con una sua opera all’Expo d’arte di Dubai “Brushstrokes Beyond Boundaries“, una mostra unica per celebrare la bellezza della diversità culturale ed incentrata sulla creatività e l’espressione artistica. L’evento si terrà presso la prestigiosa Cross Borders Art Gallery, situata ad Al Quoz, mentre la versione virtuale online di questa mostra sarà ospitata su Artezaar.com. L’artista di origini torinesi, ma empolese di adozione, esporrà l’opera pittorica inedita dal titolo “Silences“, realizzata su tela con tecnica mista nel formato quaranta per sessanta centimetri. Ciò che salta all’occhio dello stile di questo dipinto è l’uso di colori vivaci e brillanti che danno forza espressiva al volto femminile, che vuole comunicare solitudine. Insieme ad Antonella Guarano ci saranno molti altri artisti degli Emirati Arabi Uniti e molti altri provenienti da tutto il mondo. Dopo essersi laureata all’Accademia di Belle Arti in decorazione, Guarano si dedica al disegno ed alla pittura in maniera professionale. Espone le sue creazioni in numerose città italiane e internazionali, il suo stile è contraddistinto dall’uso della spirale. Negli ultimi anni ha iniziato ad occuparsi anche di interior decoration, opere d’arte che si fondono con l’ambiente.