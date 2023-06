Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, il bis al Grant Shoemaker della Planetary Society

"Quando abbiamo presentato la domanda non eravamo convinti, non si può vincere due volte". E invece è successo davvero. Il Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino ha fatto il bis. A distanza di due anni, ha sbaragliato nuovamente una concorrenza internazionale e sale sul podio del prestigioso Grant Shoemaker della Planetary Society. Il premio era già stato vinto nell’edizione precedente, quella del 2021. "Abbiamo vinto per la seconda volta consecutiva grazie al nostro entusiasmo e all’impegno di questi anni. Ora siamo ancora più motivati a far crescere l’eccellenza scientifica del nostro osservatorio". La gioia del Gram è incontenibile. Un successo stellare che porta Montelupo fino in California. Il merito è aver contribuito in modo importante alla ricerca sugli asteroidi potenzialmente pericolosi per la terra. "I 13mila dollari assegnati due anni fa - dice la presidente Maura Tombelli - sono serviti ad acquistare una macchina speciale per la ripresa fotografica dei campi stellari. Una camera avanzata a sensori cmos che ci ha permesso di calcolare la luminosità dell’oggetto, ricavarne la forma, la composizione, capire meglio se un asteroide può diventare pericoloso. Abbiamo investito continuando a lavorare, e i risultati sono arrivati". Presto arriveranno altri 9mila dollari che andranno per comprare una ruota porta filtri adeguati per una ricerca ancora più accurata. A San Vito fervono i preparativi per l’Asteroid Day di dopodomani. Gli astrofli di Montelupo festeggeranno alle 21,30 con una conferenza sui Near Earth Asteroids. A seguire, meteo permettendo, l’osservazione del cielo estivo con i telescopi. Ma prima, una cerimonia privata dedicata agli asteroidi scoperti da Maura Tombelli. "Festeggeremo il Maura’s Asteroid day - dice, ironicamente, Tombelli - Consegnerò l’attestato a chi è stato nominato quest’anno. Sono una trentina le intitolazioni. Ho dedicato le mie scoperte a familiari, persone normali vicine all’osservatorio che ci hanno sempre sostenuti. A personaggi di ieri e di oggi tanto cari a Montelupo. E non mancheranno le sorprese". Presto sapremo chi saranno i fortunati, con un nome lassù, tra le stelle.

Ylenia Cecchetti