Gronchi racconta 10 anni di Fiorucci

EMPOLI Fiorucci è stato un grande protagonista della moda, della cultura e dell’arte nella Milano a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta ed è a lui che il giovane studioso di Castelfiorentino, ma ormai milanese di adozione, Gianmarco Gronchi ha dedicato il suo libro “Liminal Fiorucci. Dieci anni di moda e arte a Milano“. Due le presentazioni in programma: oggi alle 18.30 alla libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti a Empoli e domani alla stessa ora a Libri&Persone di Chateau in via Garibaldi a Castelfiorentino, dove a moderare sarà l’assessore alla cultura del Comune di Castelfiorentino, Franco Spina. A partire da tre casi di studio – grafica, performance e momenti di cultura milanese – nelle sue pagine Gronchi ripercorre il decennio chiave dell’epopea creativa e imprenditoriale di Elio Fiorucci (nella foto). Nato come lavoro di ricerca universitario e poi ulteriormente ampliato e approfondito in vista di questa pubblicazione, nel libro l’autore ci conduce nelle zone liminali della Milano degli anni Settanta e Ottanta, in cui la moda si ibrida con altre discipline artistiche. Nel momento in cui Fiorucci rivoluziona la comunicazione visuale attraverso la sua grafica e apre le porte dei suoi negozi alle performance artistiche, c’è però spazio anche per le collaborazioni con la Triennale di Milano e per l’ideazione di una Scuola di Moda.