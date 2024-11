"Grazie a Giani per l’impegno. Ora le risorse per la FiPiLi"

Sono soddisfatti degli impegni presi da parte del Presidente della Regione i sindaci di Lastra a Signa, Montelupo ed Empoli all’indomani della loro sollecitazione in merito al futuro della FiPiLi. "Quello che abbiamo a cuore è la salvaguardia e la sicurezza dei nostri territori – dicono i sindaci – per questo occorre intervenire rapidamente per riqualificare la FiPiLI. Lo abbiamo fatto presente al presidente Giani e siamo soddisfatti degli impegni presi relativamente alla necessità di accelerare nella direzione di dar vita al progetto ’Toscana Strade’ e all’allargamento ove possibile delle carreggiate con la creazione quantomeno di corsie di emergenza". Caporaso (Lastra a Signa), Londi (Montelupo) e Mantellassi (Empoli) esprimono soddisfazione per gli impegni presi, ringraziano Giani per poi sottolineare che: "è necessario passare in tempi molto brevi alla fase operativa; visto che i nostri territori sono pesantemente interessati diamo la nostra piena disponibilità nella fase di progettazione. È poi essenziale che si proceda velocemente all’individuazione di possibili risorse da destinare all’intervento".