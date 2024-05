Grande festa al Memorial Spalletti. Tanti i giovanissimi in passerella

Uno speciale pasillo de honor, la passerella che si concede ai vincitori, ha chiuso la Yale Cup-2° Memorial Marcello Spalletti, che ha visto il campo di Avane pullulare per due giorni di tanti baby calciatori. La manifestazione organizzata dall’Avane per ricordare uno dei suoi pilastri, fratello del Ct della Nazionale Luciano Spalletti, scomparso prematuramente nel 2019, è stato un grande successo ed ha avuto un ospite d’onore come l’attuale allenatore dell’Italia, che tra poche settimane sarà impegnato col campionato Europeo. Proprio Spalletti si è unito a tutti gli organizzatori per battere il cinque a tutti i bambini e ai vari dirigenti delle dodici squadre che hanno partecipato alla kermesse, prima della premiazione. "È stato un torneo pazzesco, dove la qualità e la passione per questo sport si respirava anche nell’aria – spiega il direttore sportivo, Carlo Zani –. Complimenti a tutte le società che hanno fatto brillare queste due giornate stupende e a tutto lo staff del torneo. Grazie naturalmente poi al nostro amico Luciano, che anche quest’anno non è voluto mancare all’appuntamento e si è prestato con il solito sorriso a questa bella iniziativa finale. La bellezza nel vedere piccoli e grandi con gli occhi pieni di meraviglia. Non capita tutti i giorni di avere un pasillo De Honor così". Protagonisti in campo i bambini nati nel 2013 e nel 2014.