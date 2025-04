Grande cerimonia con 180 atleti “Fucecchio per lo sport“, un successo: "Podio per le nostre eccellenze"

Una serata e mille emozioni. Fra entusiasmo e successi nello sport che, a Fucecchio, è una realtà importante. E lo sport è stato anche quest’anno grande protagonista al teatro Pacini di Fucecchio. Si è svolta nella serata di giovedì la cerimonia di consegna del premio "Fucecchio per lo sport", promosso dal Comune di Fucecchio e dalla Consulta dello Sport e giunto alla seconda edizione. Un riconoscimento con cui si sono voluti premiare gli atleti, i tecnici e le società sportive che si sono particolarmente distinti nella stagione 2024. A riprova del grande impegno della città di Fucecchio per lo sport, durante la manifestazione sono stati premiati più di 180 atlete ed atleti facenti parte di oltre venti associazioni sportive territoriali.

Sotto la conduzione del dottor Lorenzo Guidi, sono intervenuti durate le premiazioni i riconfermati presidenti del Comitato Paralimpico Toscano Massimo Porciani e del Coni Toscana Simone Cardullo, insieme al delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano e alla Stella di Bronzo al merito sportivo Stefano Rossi.

Fra i premiati spiccano i nomi dei coniugi Campigli e Circelli e di Speranza Michelangelo che, nonostante l’età, riescono a dimostrare che con l’impegno e la dedizione si ottengono sempre grandi risultati, oltre a quelli di Lorenzo Sciapi dell’A.C Giovani Fucecchio 1903 e di Giorgio Frediani dell’Atletico Fucecchio calcio a 5 per aver raggiunto rispettivamente il traguardo dei 100 e dei 400 gol. Assente per impegni, ma sarà presto premiata in Comune, la nuotatrice Linda Caponi, alla quale l’amministrazione consegnerà un riconoscimento per i risultati raggiunti a livello nazionale.

"Un bellissimo momento per l’intera comunità di Fucecchio – commenta la sindaca Emma Donnini –, con lo sport e i suoi valori che si confermano scuola e metafora di vita, plasmando non solo grandi sportivi ma anche, e soprattutto, grandi persone. A tutti i nostri atleti e atlete, e alle società sportive, l’applauso ed i complimenti da parte dell’intera amministrazione comunale". Restando in tema di sport ed a conferma del suo ruolo, il 25 maggio in programma a Galleno una partita di vecchie glorie ed un’iniziativa di calcio camminato con pranzo a seguire, mentre nei giorni 30 e 31 agosto allo stadio Corsini di Fucecchio si terrà un quadrangolare giovanile.