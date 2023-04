Gran Premio Città di Empoli Atleti pronti per la gara ciclistica Occhio ai divieti e alle strade chiuse

EMPOLI

Da Carraia a Monteboro e Monterappoli, passando per Spicchio, Limite sull’Arno, Castra e Vitolini. Pedalando si attraversano poi Cerreto Guidi e San Zio per scendere verso Marcignana e Santa Maria e arrivare alla meta. Tappe, fatica ed entusiasmo. È tutto pronto per la “45° Gran Premio Città di Empoli”, Trofeo Banca di Cambiano. Torna domenica la famosa corsa ciclistica categoria Dilettanti Elite Under 23 divenuta una eccellenza nazionale. A suon di pedalate si partirà alle 12.45 dal Centro Commerciale Coop, alle 13 appuntamento in via Carraia di fronte alla Lampadari Maltinti, per arrivare alle 16.30 di nuovo in via Carraia. Quattro giri per 142 chilometri e tante salite per poi scendere in pianura e tagliare il traguardo.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla G.S. Maltinti Lampadari, in collaborazione con la Banca di Cambiano e la Commissione Ciclismo del Comune di Empoli. Una gara che è entrata nella tradizione sportiva locale, regionale e nazionale. Una delle corse ciclistiche più importanti della nostra realtà davvero molto partecipata da atleti, appassionati e da un pubblico sempre numeroso. Per ogni tappa si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità. In particolare sarà sospesa la circolazione in via dei Cappuccini, Val d’Orme, Tosco Romagnola, viale Giotto, via della Repubblica e via Giuntini. Inoltre, sempre nella giornata di domenica, in via Torricelli, tratto compreso tra via Volta e via Carraia, dalle 12 alle 18, insisterà il divieto di transito così come in via San Mamante (area adibita a parcheggio per il Centro *Empoli – lato Fi-Pi-Li) dalle 8 alle 14. Occhio al divieto di sosta fino alle 18 in via Salaiola a Monterappoli, ma anche in via XI Febbraio, via Giuntini (ambo i lati del tratto compreso fra le intersezioni con via Cherubini e via Pratella), via Cherubini e via di Carraia.

Dalle 12.45 alle 17gli impianti semaforici interessati dal percorso saranno regolati con luce “gialla lampeggiante” e la viabilità sarà effettuata manualmente dagli organi di polizia stradale. Le disposizioni che entreranno in vigore ovviamente non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso.