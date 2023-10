Gran finale con il pianista Matteo Cabras

EMPOLI

Gran finale domani alle 18 nella sala teatro Il Momento di Empoli per la rassegna “Fortissimissimo Metropolitano”, promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Protagonista di questo ultimo concerto sarà il pianista Matteo Cabras, che proporrà un recital incentrato su Bach (Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, Bwv 992), Mozart (Sonata numero 9 in re maggiore, K. 311), Liszt (Réminiscences de Norma), Debussy (Ballade) e Kapustin (Variazioni, op. 41). Cabras, classe 1996, ha iniziato lo studio del pianoforte a 12 anni con Cristina De Santis per poi proseguire presso il Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari sotto la guida di Angela Tangianu, con cui si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha tenuto concerti come solista e camerista in numerose sedi, esibendosi per altro nei più importanti teatri d’Italia. Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento con Mariangela Vacatello, Afanasy Chupin, Andrea Lucchesini, Alexander Lonquich, Pietro De Maria, Roberto Prosseda, Filippo Gamba, Ricardo Castro, Fabio Bidini, e Jacques Rouvier. Parallelamente agli studi musicali, ha conseguito la maturità scientifica con il massimo dei voti e ha frequentato il Corso di Laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Cagliari.