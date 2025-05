Gomme dell’auto distrutte. Il Comune paga i danni

Passando per via del Piano, aveva a quanto pare centrato una buca presente sul manto stradale al volante della sua BMW riportando danni al mezzo per oltre mille euro. E a seguito della richiesta di risarcimento danni che aveva provveduto ad inviare al Comune di Montelupo per chiedere conto del sinistro, sarà l’ente a coprire una parte del danno sulla base dell’accordo trovato fra le parti. Protagonista della vicenda è un automobilista che lo scorso 23 novembre stava percorrendo via del Piano in direzione Cortenuova, nei pressi del cantiere del ponte di collegamento fra Empoli e Limite. A causa dell’asfalto dissestato in alcuni punti, stando a quanto si legge nella determina del Comune di Montelupo, a seguito del passaggio il veicolo in questione "ha riportato danni agli pneumatici anteriore e posteriore destro" ed a seguito di ciò il proprietario "è stato costretto a cambiare tutti e quattro gli pneumatici". Per una spesa complessiva di 1100 euro circa, con il titolare dell’autoveicolo che ha poi provveduto ad inoltrare la richiesta di risarcimento al Comune di Montelupo (allegando anche il preventivo dell’autofficina alla quale si era rivolto) accusando di fatto l’ente di non aver provveduto alla manutenzione di quel tratto di strada. L’ente, per contro, ha proposto un accordo transattivo sulla base di 700 euro, coprendo così circa il 64% delle spese sostenute. E l’intesa è a quanto pare stata trovata pochi giorni fa, ad oltre cinque mesi di distanza dai fatti.

Non è la prima volta che il Comune si trova a dover indennizzare automobilisti intenzionati ad adire le vie legali, considerando che negli ultimi mesi si sono registrati due casi sostanzialmente analoghi legati però a via Maremmana: la conducente di una Renault rimasta danneggiata a causa del dissesto stradale era stata indennizzata con 90 euro alla luce del verbale della polizia municipale che parlava di "anomalia per buca di notevoli dimensioni in carreggiata". E anche la proprietaria di una Fiat 500, dopo essersi rivolta ad uno studio legale, aveva trovato un accordo con il Comune sulla base di circa 200 euro dopo essersi trovata in una situazione simile.

Giovanni Fiorentino