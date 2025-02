Gli studenti cronisti. Torna la sfida a colpi di articoli di giornale. Ecco le classi in gara

EMPOLI Raccontare la società che cambia. Mettersi a caccia di notizie e trasformare la classe, per alcune ore della settimana, in una vera redazione di giornale, creando pagine di approfondimento corredate di titoli, foto, disegni o vignette. Bentornato al "Campionato di giornalismo", iniziativa promossa da La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno che vedrà coinvolte anche le scuole dell’Empolese Valdelsa. Partirà l’11 di febbraio la XXIII edizione di "Cronisti in Classe", il progetto culturale e di educazione civica che porterà gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte e quarte della primaria a misurarsi con tematiche di grande attualità.

Dalla sostenibilità ambientale all’emergenza climatica, dall’economia circolare al bullismo, con focus su legalità, degrado, immigrazione; la scelta degli argomenti da trattare sarà comunque libera da parte delle undici classi coinvolte. Il calendario, come detto, prende il via martedì 11 febbraio per andare avanti fino al 29 aprile tutti i martedì. Due mesi e mezzo intensi di sfida a colpi di informazione, con centinaia di studentesse e studenti che in questo modo potranno avvicinarsi al mondo del giornalismo in maniera critica e consapevole.

Il Campionato di giornalismo si svolgerà come un campionato di calcio, volley o di altri sport. Vale a dire con "uscite" di andata e di ritorno. Ecco gli abbinamenti. Martedì 11 febbraio spazio in pagina ai lavori della 5A dell’istituto comprensivo di Cerreto Guidi e della 1C della scuola media Vanghetti di Empoli. Il 18 toccherà alle classi 3F e 3G del scuola Montanelli Petrarca di Fucecchio (insieme nella realizzazione di una pagina di giornale) abbinate alle classi 3D del Don Lorenzo Milani di Montespertoli.

Avanti il 25 febbraio con l’uscita della 2E Vanghetti e della 4TP di Cerreto Guidi. L’11 marzo è la volta della 5B di Cerreto e della 2F delle Vanghetti mentre il 18 protagoniste saranno la 2A del Milani di Montespertoli e la 1B Vanghetti. Il girone di ritorno inizierà il 25 marzo con le stesse accoppiate e le uscite sul giornale martedì 1,8,15 e 29 aprile. Al termine di tutte le pubblicazioni, una giuria valuterà i lavori di ognuna delle classi partecipanti e assegnerà i premi messi in palio da La Nazione e dal gruppo Editoriale Nazionale e dagli sponsor. Indossando i panni del reporter, i giovani si troveranno a tu per tu con le notizie e con la loro curiosità potranno avvicinarsi al giornale come strumento di analisi e di nuove conoscenze.

La prova, insomma, è sul campo. Ogni classe, insieme ai propri docenti-tutor, avrà l’occasione di stimolare il dibattito grazie alla lettura del giornale a scuola. Anche il web sarà protagonista con un sito dedicato, lanazione.cronistinclasse.it. Sul portale dell’edizione de La Nazione di Empoli infatti verranno pubblicate le pagine composte dalle classi e i contenuti video e foto che ogni scuola invia per il progetto. Nei giorni di uscita delle pagine, La Nazione sarà distribuita gratis alle classi impegnate nel campionato su carta e web. Buon Campionato a tutti.