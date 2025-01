Gli spazi per famiglie bisognose. L’Unione ha avviato la ricognizione

L’Unione dell’Empolese Valdelsa ha avviato a Fucecchio, Empoli e Castelfiorentino la nuova ricognizione degli alloggi da mettere a disposizione di famiglie che rimangono senza casa. Situazioni d’urgenza determinate da sfratti, soldi insufficienti, perdita dell’occupazione, frangente sociale disagiato. In una parola: crisi. Secondo l’Unione, i tre comuni citati sono quelli in cui l’emergenza abitativa picchia più duro. E i disagi - si spiega nel provvedimento firmato dall’esecutivo dell’Unione guidato da Alessio Mugnaini (nella foto) - sono da anni crescenti. Bisogna dare risposte convincenti a partire proprio da questo 2025 che per centinaia di famiglie rischia di trasformarsi in un calvario. Già tre anni fa, Fucecchio era stato il Comune che aveva mostrato maggiori criticità in tal senso, seguito da Castelfiorentino e poi Empoli (il quarto posto di questa classifica è per Certaldo). Almeno per i primi tre posti, a questo esordio di 2025, siamo più o meno alle solite. Anche perché Fucecchio e Castelfiorentino sono da tempo terra di forte immigrazione. La base sono le richieste di contributi per favorire l’accesso a un nuovo alloggio in locazione, per prevenire lo sfratto o per l’inserimento temporaneo in strutture di accoglienza. In tempi intermedi tra le rilevazioni del ’21 e oggi, erano circa 150 le persone senza fissa dimora a livello di Unione. In questi anni è stata pressoché costante la crescita delle domande per la Commissione Emergenza abitativa: dalle 205 nel 2020 alle 255 nel 2022, fino alle circa 30 al mese del 2023. E nel 2024 l’emergenza non pare aver diminuito d’intensità, considerando anche il provvedimento dell’Unione. Ad essere un po’ meno pessimisti, siamo a circa 300 domande l’anno. Questo, ripetiamo, su scala di territorio dell’Unione, ad ogni modo la stessa Unione - come accennato - ha precisato che Fucecchio, poi Castelfiorentino ed Empoli sono i comuni che più di altri soffrono per l’emergenza abitativa. Sono quelli più grandi del territorio, è vero, quelli che in passato hanno attirato più famiglie perché c’era lavoro, poi le ricorrenti crisi dal 2008 a oggi hanno demolito certezze e speranze. Non ultima quella (economica e sociale) dovuta al Covid, che non manca di far sentire la sua negativa onda lunga.

Andrea Ciappi