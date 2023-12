Gli scuolabus e l’accompagnatore: "Servizio solo su alcune corse"

Sul servizio scuolabus, il consigliere comunale e segretario della Lega a Fucecchio Marco Cordone aveva annunciato un’interrogazione al sindaco. L’obiettivo del consigliere era quello di approfondire la vicenda e di avere informazioni certe in merito alla sospensione del servizio di assistenza agli alunni sugli scuolabus che trasportano gli scolari e per sapere quando tale servizio, "molto importante per la sicurezza dei bambini, sarà ripristinato". Il Comune, infatti, aveva precisato che era una sospensione solo temporanea.

All’interrogazione è arrivata la risponda del sindaco Alessio Spinelli che premette come il Comune "non ha mai attivato il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per le scuole primarie, mentre è sempre stato presente per le scuole dell’infanzia come previsto dal regolamento". "Nell’attuale affidamento – scrive il sindaco rispondendo alla Lega – la ditta aggiudicataria ha offerto il servizio richiesto con ampliamento parziale alle scuole primarie per un quantum di 176 ore. Ciò ha comportato che a esaurimento delle ore il servizio si dovesse interrompere, salvo pagamento del corrispettivo orario aggiuntino e contrattualizzato". E ancora: "Di fatto si trattava di un servizio non garantito a tutti – aggiunge Spinelli, illustrando le ragioni dell’accaduto – perché assicurato solo in alcune corse pomeridiane creando una sostanziale differenziazione fra gli utenti. Pertanto la Fucecchio Servizi srl, comunicandolo al Comune, non ha esercitato questa opzione migliorativa, decidendo di destinare il benefit per altri servizi".

Inoltre le attuali normative – si legge nella risposta del primo cittadino – non prevedono l’obbligo di presenza di un accompagnatore sugli scuolabus delle scuole primarie, anche se i Comuni sono invitati "ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei minori, valutata la situazione e compatibilmente con la risorse di bilancio".