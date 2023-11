Gli sciacalli dopo l’alluvione: "Raccolta fondi per il canile". Ma il messaggio è una truffa

L’invito è a diffidare, a fare attenzione. Occhio alle truffe, ci risiamo. E’ uno sciacallaggio senza fine quello che ha interessato anche il nostro territorio in seguito all’alluvione che ha colpito duramente Fucecchio, Vinci e Cerreto Guidi. A farne le spese ora è il canile municipale Arca di Empoli che lancia un appello. "Attenzione. Gira un messaggio fasullo su Telegram. Il nostro canile non è stato danneggiato dalle piogge, non occorre portare via i cani e non ci servono attrezzi per il fango. Prendiamo le distanze da qualsiasi raccolta fondi a nostro nome".

Ecco l’equivoco. E’ apparsa sui social una nota che informa i cittadini empolesi dell’avvio sulla piattaforma di crowdfunding Gofoundme dell’attivazione di una raccolta fondi in favore del canile di Empoli, che poi si estenderebbe ad altre strutture e rifugi toscani danneggiati dall’alluvione. "Il messaggio - fanno sapere dall’associazione Arca del Terrafino - viene scritto come se chi avesse attivato la raccolta fondi fosse un nostro volontario, ma noi ne siamo completamente all’oscuro. Se volete aiutare i canili delle vostre zone, scrivete direttamente a loro". Dalla (falsa) raccolta fondi a nome del Comune di Montelupo Fiorentino, denunciata dal sindaco Paolo Masetti, ad altri episodi dalla dubbia trasparenza, occhio dunque alle fake news. Ci sono stati anche gli animali d’affezione nella tragica emergenza che ha coinvolto gli umani. Fuggiti dalle abitazioni e poi ritrovati, o strappati alla morte e alla furia delle acque, per cani, gatti e oasi feline e canili la mobilitazione è scattata subito. Fortunatamente però nessun box è stato allagato e nessuna struttura danneggiata in modo importante per quel che riguarda il nostro territorio.