Gli eventi in biblioteca tra fiabe, laboratori e letture animate

Tra libri e scaffali, continuano le iniziative per i bambini con la biblioteca comunale "Indro Montanelli" che resta, a Fucecchio, un punto di riferimento di primaria importante per la socializzazione e l’educazione alla lettura. Oggi alle 17.30, la biblioteca comunale organizza pomeriggi di laboratori per bambini. Questa settimana l’attività è dedicata alle favole di Eric Carle. Questa iniziativa è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni. Poi sarà la volta di un appuntamento tradizionale: "Un nido sull’albero, favole e folletti", che si svolgerà il 25 gennaio alle 10.30 con la biblioteca che ospita una mattinata dedicata a storie e letture animate per i piccolissimi a cura dei nidi di Fucecchio. Questa settimana saranno presenti le educatrici del nido La Coccinella.

Altro appuntamento il 30 gennaio alle 17: alla "Indro Montanelli" sarà organizzato un pomeriggio di letture animate dedicate all’autore Eric Carle, stavolta per i bambini dai 4 agli 8 anni.