Gli eventi delle festività. Concerto di fine anno

Il cartellone di iniziative non è finito. All’interno della rassegna ’Jungle Bell weekend e il salotto della sottocultura’, l’associazione culturale Lemon organizza per il 31 dicembre un concerto live per dare il benvenuto al nuovo anno. Apertura porte alle 21, e inizio concerto alle 23. Ma non è finita. Il 4 gennaio, nella chiesa Collegiata, all’interno del cartellone culturale natalizio promosso dal Comune di Fucecchio, in programma il concerto vocale ’L’Italia musicale nel mondo’ a cura dell’Anima Archi Ensemble: Benedetta Corti (soprano), Stefano Boddi (flauto), Carlo Fermalvento (organo). Poi il 6 gennaio all’interno del cartellone natalizio promosso dal Comune di Fucecchio, torna la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, promossa dalle locali parrocchie con la partecipazione delle Contrade del Palio di Fucecchio. Il corteo si snoderà lungo tre percorsi diversi, con partenza alle 16.