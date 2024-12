Gli eroi di ogni giorno. Domani in regalo ai lettori il calendario dedicato al volontariato

Il volontariato non si ferma mai. Sempre al servizio degli altri, con una presenza capillare sul territorio. Anche durante le feste, ogni giorno dell’anno. L’operato delle associazioni è un punto fermo: scandisce le nostre giornate, ora dopo ora, mese dopo mese. E anche stavolta, per il terzo anno consecutivo, è proprio il mondo del volontariato il protagonista del calendario promosso dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Un mondo che nell’Empolese Valdelsa è particolarmente attivo e fa di tutto per aiutare gli altri. Con mani grandi, mani aperte, mani pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà. Ed è proprio questo il senso della copertina del calendario 2025, disegnata da Giancarlo Caligaris. Ogni mese del calendario corrisponde a un’associazione, a un ente o a gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto.

Il calendario verrà distribuito domani in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale. Ogni mese sarà raccontato attraverso un’immagine significativa: dal Movimento Shalom che proprio nel 2024 ha compiuto mezzo secolo di storia, fino all’associazione Semplicemente Odv di Fucecchio che si pone l’obiettivo di sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone in condizione di fragilità fisica, emotiva, sociale o economica. Dalla Misericordia, impegnata con i suoi volontari anche quest’anno nel combattere l’emergenza freddo fino alla Ciclofficina che promuove senza sosta i valori del riuso e della mobilità sostenibile. E poi ancora: nel calendario in edicola domani ci saranno i ragazzi dell’associazione Noi da Grandi, i volontari della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, l’Associazione Nazionale Carabinieri e i volontari di Legambiente Empoli impegnati nella cura del territorio. Ci saranno il sorriso che l’associazione Avo Evi regala ai pazienti del San Giuseppe e l’abbraccio del centro per l’accoglienza Casa Barzino di Empoli. Così come non mancheranno l’impegno dello sportello Sara messo in piedi grazie alla Lilith e i laboratori organizzati dal centro di aggregazione sociale Qui si Può a Montespertoli.

Manetti Alimentari, Asfalti Ruge, Inpa Spa, Ditutto Dipiù Mercatino dell’usato, Tm Wagen Sukuzi e Castelfalfi sono invece le realtà che hanno sostenuto l’iniziativa nel nostro territorio. Sfogliando le pagine del calendario saremo così in compagnia degli eroi di ogni giorno che si attivano in caso di emergenze o calamità naturali. Ma le immagini ci racconteranno anche magnifiche storie di inclusione e di amicizia, storie di impegno quotidiano da prendere come esempio, testimonianze che parlano al cuore con il linguaggio della speranza. Proprio così vogliamo augurarvi un sereno 2025.