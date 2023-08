Gli affitti a Fucecchio continuano ad aumentare: valore delle case in crescita

Affitti in salute e prezzi della case in aumento. Fucecchio tiene il mercato. A giugno – secondo le ultime rilevazioni – per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.417 euro al metro quadro, con un aumento del 2,98% rispetto a luglio 2022. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese di settembre 2021, con un valore di 1.428 euro al metro quadro: quindi siamo quasi tornati a quel valore, mancano pochi euro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato agosto 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.367 euro al metro quadro. Vediamo gli affitti. A giugno per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 9,32 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 11,08% rispetto a luglio 2022. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo proprio quest’’estate. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,61 euro al mese per metro quadro. Ancora uno sguardo al mercato secondo i dati Mi: la zona Ponte a Appiano (870 euro al metro quadrato) è la più economica, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Mass arella (1.575 euro al metro quadrato).

San Pierino è quella con le quotazioni più alte (fino a circa 1.830 euro al metro quadrato), mentre al contrario il capoluogo si caratterizza per i valori più bassi.

Da al punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, sono appunto, le seguenti: Massarella, Galleno, Ponte a Cappiano, Torre, Querce. In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari è Massarella con oltre 69 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti.

C. B.