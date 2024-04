Gli "Acchiapparifiuti" tornano in azione

Chi avesse voglia di approfittare del weekend del ponte per darsi da fare e contribuire alla causa ambientale, potrà unirsi al gruppo degli Acchiapparifiuti. I volontari non vanno in vacanza e continuano la lotta senza sosta contro i rifiuti abbandonati, stavolta con la tappa di Samminiatello, frazione di Montelupo Fiorentino, vicino alla ferrovia. L’appuntamento è per le 9.30 di domani con ritrovo al parcheggio di via Gramsci (altezza civico 256). Per partecipare bastano un paio di guanti e abbigliamento comodo, oltre alla voglia di rendere il territorio un po’ più pulito. Per informazioni, chiamare la referente Anna Pancani al 338 460 3645.

L’attività del gruppo degli Acchiapparifiuti si basa tutta sulla buona volontà di quei cittadini volontari che, armati di molta pazienza, si impegnano a ripulire l’abiente dai tanti rifiuti abbandonati, molti dei quali ingombranti e pericolosi.