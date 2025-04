Giovanni Zanon. Il giovane talento arriva a Empoli

EMPOLITutto pronto al Palazzo delle Esposizioni di Empoli per accogliere domani alle 16.30 il concerto con l’Orchestra da Camera Fiorentina e il talentuoso violinista Giovanni Andrea Zanon. A dirigere sarà Lior Shambadal. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Passera, Beethoven e Mozart. In particolare del primo il pubblico potrà ascoltare Lux Adamantis (Prima esecuzione assoluta), mentre per quanto riguarda il repertorio del compositore tedesco sarà eseguito il Concerto in re maggiore per violino e orchestra e del maestro austriaco la Sinfonia n.38 in re maggiore denominata “Sinfonia di Praga“.

Ammesso al conservatorio Pollini di Padova nel 2002, all’età di quattro anni, Zanon è il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musicali statali italiane e, nonostante la sua giovane età, si è già esibito in alcune delle sale più prestigiose del mondo. Nel 2022 ha rappresentato l’Italia suonando allo Stadio Nazionale di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, tra i quali Fabio Luisi, Pinchas Zukerman, Theodore Guschlbauer e Donato Renzetti. Inoltre ha partecipato a numerosi progetti di musica da camera, che lo hanno portato ad esibirsi al fianco di grandi artisti come Pinchas Zukerman, Anna Netrebko, Mario Brunello e Pablo Ferrandez. Riceve numerose menzioni e riconoscimenti fra i quali, a sei anni, quello del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, il Leone d’Oro dalla Regione Veneto per i meriti artistici conseguiti all’estero e la nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. A 16 anni ha vinto la selezione per il Master of Art di violino presso la Manhattan School di New York. Dall’ottobre 2021 è stato nominato Direttore Artistico della Fondazione Guido d’Arezzo.

Il concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione Il Contrappunto di Empoli e parte della 45esima stagione concertistica dell’Orchestra da Camera Fiorentina, è a ingresso libero.