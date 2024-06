Addio al sorriso di Giovanna. Muore a soli 55 anni, due comunità in lutto

Montaione, 25 giugno 2024 - Se n’è andata due giorni fa a soli 55 anni, vittima del brutto male che l’aveva colpita da tempo e alla quale ha resistito con forza finchè ha potuto. E la sua scomparsa non è ovviamente passata inosservata, soprattutto nella piccola e coesa comunità di Montaione: tante le persone che nelle scorse ore hanno voluto dedicare un pensiero a Giovanna Caradonna, stringendosi idealmente attorno ai suoi familiari. Anche perché in paese era conosciuta, in quanto vi lavorava da quasi un ventennio: Giovanna, la cui famiglia è originaria della Sicilia, era infatti titolare del centro estetico "Health & Beauty" di via Leonardo da Vinci. Che lei stessa aveva aperto nel lontano 2006 ed aveva visto crescere e diventare un punto di riferimento. Ecco quindi che i primi a salutarla, dopo aver appreso la notizia della sua dipartita, sono stati gli ex-colleghi dell’esercizio commerciale.

"La nostra cara Giovanna da oggi ci sorride e ci abbraccia da lassù – hanno scritto, rendendole omaggio - di lei ci restano il suo splendido sorriso, la libertà e la grande determinazione: i suoi punti di forza, quei valori meravigliosi che ci ha sempre trasmesso". Due le comunità in lutto, perché la donna era molto conosciuta anche a Castelfiorentino. Ed è proprio a Castello, dove viveva, che si svolgerà il funerale. Le esequie saranno celebrate questa mattina alle 10, nella chiesa di Santa Verdiana, dove chi vorrà potrà renderle l’ultimo saluto e augurarle buon viaggio.

"Non possono esserci parole giuste per raccontare la scomparsa di una giovane donna. La nostra comunità è attonita di fronte alla perdita di una troppo giovane donna, che da anni aveva costruito una bella attività di cura della persona nel nostro paese – ha scritto il sindaco Paolo Pomponi a nome della comunità di Montaione - una professionista molto preparata e apprezzata cui si rivolgevano tante nostre concittadine. Una donna parte della nostra comunità, una di noi. Alla famiglia che sta affrontando un dolore immenso, le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutte le montaionesi e i montaionesi".

G.F.