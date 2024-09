"Giornata mondiale del cuore". Visite gratuite al San Giuseppe

Visite gratuite per screening con eco color doppler aorto-iliaco all’ospedale San Giuseppe di Empoli, nell’ambito dell’"(H) open week" dedicato alle malattie cardiovascolari che Fondazione Onda Ets organizza in occasione della Giornata mondiale del Cuore. Le prenotazioni aprono oggi e resteranno aperte fino al 27 settembre dalle 10 alle 12 al numero 0571 705456. Le visite sono rivolte agli over 50 e si terranno il 2 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. "L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose", fanno sapere dall’Asl. Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, dalle oltre 150 strutture del network Bollino rosa che hanno aderito all’iniziativa, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.