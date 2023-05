Giornata del sollievo Camminata e stand

Domenica prossima si celebra la 22esima giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001, con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del professor Umberto Veronesi. Il sollievo è sempre possibile, anche nei casi in cui la persona permane nella condizione di malattia o al termine della vita. Un sollievo che può essere raggiunto grazie a nuovi farmaci e terapie, ma anche attraverso una cura umana fatta di attenzione e tenerezza. L’associazione Amici dell’Hospice Onlus, come ogni anno, organizza una camminata culturale in uno dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Domenica sarà allestito uno stand a Vinci, in piazza della Libertà, all’interno di Eco Vinci Festival. Alle 9.30 ritrovo con la guida turistica Sara Morini per un breve percorso a piedi del Borgo di Vinci fino alla Casa Natale di Leonardo.