Gioco d’azzardo, la piaga: "Le esperienze dirette"

Nel marzo scorso emerse che il triste primato del territorio del Valdarno lo detiene Fucecchio: 27milioni e mezzo giocati, 22 vinti, più di 5 in fumo. Ma i numeri continuano ad essere allarmanti. ll gioco d’azzardo resta una problematica sempre più presente anche a Fucecchio, soprattutto nel mondo giovanile. La fondazione I care, da tempo impegnata nell’ambito della prevenzione, comunica per la prossima settimana due iniziative: la prima del Gruppo Fucecchio Giocatori Anonimi che martedì prossimo 23 gennaio alle 21 nella sede do via 1 settembre 43 promuove una iniziativa aperta a tutti i cittadini, su esperienze dirette e motivazionali per uscire dal vortice del gioco compulsivo. La seconda è la conclusione di un corso di avvio all’apprendimento del gioco degli scacchi alla scuola primaria Pascoli di Fucecchio che si conclude con un piccolo torneo mercoledì 24 gennaio sempre nella sede. "Questo progetto – spiega una nota – vuole educare i giovani al gioco intelligente che sviluppa apprendimento e relazioni sociali".