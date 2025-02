Giochi e doposcuola: "Smile Fucecchio"

Una nuova realtà dedicata ai bambini e un insieme di servizi a misura dei genitori. Sta per arrivare un centro speciale. Si chiama Smile Fucecchio, sarà uno spazio dedicato ai piccoli e alle famiglie, con servizi pensati per rispondere alle esigenze dei genitori di oggi: scivoli per scendere a tutta velocità e divertirsi con gli amici, un Karaoke e un spazio basket e calcio, per chi ama mettersi alla prova.

Ci sono altre attività, in parte anche di utilità sociale e ludica: feste di compleanno in un ambiente sicuro e divertente; servizio di custodia a breve termine, per dare ai genitori la libertà di gestire impegni e imprevisti; doposcuola, con il supporto del trasporto scolastico Fucecchio Servizi; aperture speciali nei giorni di sciopero scolastico. L’inaugurazione si terrà domani dalle 17,30 in poi in Via Cesare Battisti 39.