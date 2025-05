Il parcheggio da milioni di euro: "Realizziamo progetti low cost per tutelare risorse e territorio"

L’attacco al parcheggio che costerà due milioni in più è sinergico dai banchi dell’opposizione. Anche Forza Italia attacca di nuovo l’opera in programma dopo che in consiglio regionale è stato deliberato un aumento del finanziamento (due milioni) per la realizzazione del parcheggio interrato al parco Corsini. Forza Italia ha detto no anche in quella sede con il consigliere regionale Marco Stella, ritenendo l’opera costosa e di grande impatto ambientale. "L’opera non solo non risolve i problemi dei parcheggi, che tra l’altro ultimamente sono stati tolti in grande numero dal centro storico, basti vedere piazza Amendola, piazza la Vergine e via Porta Raimonda, ma allo stato attuale non sappiamo nemmeno se il progetto è definitivo e quale sia il costo totale dell’opera – dice il capogruppo azzurro in consiglio comunale Simone Testai –: visto il modo di gestire i lavori pubblici della nostra amministrazione; mi riferisco al cantiere sulla Sr 436, di cui il nostro comune è ente capofila, che hanno visto aumentare i costi del 52% ed ancora a distanza di un anno circa non solo non sono finiti, ma vanno a rilento, con lavori alteranti e disagi per i cittadini. Così ci stiamo seriamente preoccupando per le conseguenza che i lavori al parco Corsini potrebbero portare sia alle casse comunali, sia in termini di disagi alla cittadinanza".

Da qui la decisione di presentare una interrogazione per avere chiarimenti su tempi e costi definitivi dell’opera, "ma anche se non fosse il caso di procedere con la realizzazione di progetti più semplici e ormai da tempo pianificati a livello urbanistico, come il parcheggio in via nuova della Ferruzza". "In un comune dove strade, marciapiedi e giardini versano in uno stato di manutenzione pessimo, con il solo costo degli interessi che il comune dovrà sostenere sul finanziamento utilizzato per la realizzazione del parcheggio interrato – dice Testai – potremmo fare ottime manutenzioni e realizzare parcheggi low cost. Invece si sceglie la strada dell’opera monumentale ed inutile, perché incapaci di rivedere politiche e programmi sbagliati". L’interpellanza chiede alla giunta di fare chiarezza. Anche riguardo il fatto se, qualora il contributo regionale non coprisse l’intero intervento già contabilizzato (escluso ascensori), quanto è la differenza da coprire e con quali risorse previste e tempistiche".