.Giobbe Covatta Il suo ’Scoop’ celebra le donne

CASTELFIORENTINO

Tutto pronto al Teatro del Popolo per ospitare Giobbe Covatta e il suo spettacolo “Scoop (donna sapiens)“, che l’attore pugliese di nascita ma partenopeo d’adozione ha scritto insieme a Paola Catella. Lo spettacolo vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.

Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. Con altri ospiti illustri come Dante Alighieri, Giacomo Casanova e D’Artagnan, parla in scena di come per tutto l’arco della sua vita, il maschio genera e sostiene violenze, bullismo, scazzottate, malavita, ignoranza, congenita stupidità, r presunzione innata. Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio. Lo spunto per questo lavoro è arrivato dall’omonimo libro che Giobbe Covatta ha scritto insieme a Paola Catella, un racconto surreale, intelligente ed esilarante.

Nella sua ormai trentennale carriera Giobbe Covatta, all’anagrafe Gianni, ha portato la propria comicità riflessiva in teatro, televisione e cinema, cercando sempre di promuovere una cultura ironica e corrosiva, in grado di porsi come veicolo di sensibilizzazione verso le grandi problematiche dell’attualità: dall’ambiente alla sanità, passando appunto per il rispetto delle diversità e delle minoranze. Covatta è anche un ambasciatore di Amref (African Medical and Research Foundation), associazione internazionale che si propone di migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali, e testimonial di Save the Children, nonché ex portavoce nazionale della Federazione dei Verdi.