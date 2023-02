"Gianni Morandi? È uno vero e puro"

Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera. Sono di Empoli e di Cerreto Guidi. Il collettivo under 25 nato a Villanova, in 4 anni di strada ne ha percorsa. Andrea Locci, Pietro Serafini, Dario Lombardi, Duccio Caponi, Marco Vittiglio, Jacopo Adamo e Gherardo Stagi vantano già collaborazioni importanti come quella con Ariete, cantante in gara tra i big a Sanremo 2023. E poi c’è quella con ’Tredici Pietro’, alias Pietro Morandi. Con il figlio del co-conduttore del Festival, gli artisti empolesi hanno lavorato al brano ’Giorni Vuoti’. E non nascondono la stima per lui. "Siamo amici di Pietro e conosciamo bene Gianni - confessa la band di rientro da Sanremo - Abbiamo incrociato quasi tutti gli artisti in gara in questi giorni. Gianni Morandi resta il più autentico. E’ un vero. Puro. Così come lo vedi sul palco è dietro le quinte".