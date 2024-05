Gianluca Aureliano arbitro all’Olimpico

A dirigere la sfida di domani alle 12.30 all’Olimpico di Roma tra Lazio ed Empoli è stato designato Gianluca Aureliano. Per il fischietto della sezione di Bologna si tratta della tredicesima gara con gli azzurri per un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Tre i precedenti in questa stagione con uno score di perfetta parità. Dopo la sconfitta dello scorso agosto per 2-0 a Monza, l’Empoli ha nuovamente incrociato Aureliano nella trasferta con il Genoa, terminata 1-1 e soprattutto lo scorso febbraio quando capitan Luperto e compagni si imposero 3-2 sul campo del Sassuolo. L’arbitro emiliano ha invece diretto solo tre volte finora i biancocelesti capitolini, che non hanno mai vinto (un pareggio e 2 sconfitte).