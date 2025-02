Ghezzi segretaria comunale di FI: "Il mio impegno per sociale e diritti"

Tutto è partito dal sostegno all’allora candidato sindaco Simone Campinoti, con la lista civica ’Empoli del fare’ alle amministrative del 2024. Non era mai scesa in campo prima, Claudia Ghezzi, ma in due mesi di campagna elettorale le preferenze ricevute l’hanno spinta ad andare avanti. Ora Forza Italia ha scelto la sua segretaria ed è proprio Ghezzi a raccogliere il testimone di Samuele Spini. "La motivazione a mettermi in gioco c’è tutta", ha commentato la neo eletta a margine del Congresso di ieri a Palazzo Pretorio. È una guida al femminile con Alessandra Campagna vicesegretaria; già membro della Commissione pari opportunità del Comune, Ghezzi è stata presentata come candidata unica alla segreteria. Cinquantaquattro anni, moglie di Alessandro e mamma di Gherardo, impegnata nelle aziende di famiglia (prima con la Ghezzi Alimentari, fondata dal nonno negli anni ‘40 e poi nella Schooner del padre Roberto Ghezzi), insegna al liceo Virgilio e svolge attività di volontariato alla Misericordia. "Provengo da una famiglia di imprenditori – ha dichiarato –. Mi sono sempre interessata alla politica. Sono per una società cattolico liberale che salvaguardi l’individuo in ogni sua espressione, per una libera economia di mercato attenta alle necessità degli ultimi. Per una società che valorizzi il merito con il riguardo al sociale".

Parità di genere, prima di tutto. "Non condivido le quote rosa, ma mi batterò sempre perché uomini e donne abbiano stesse possibilità. Questo incarico mi onora. Ringrazio chi mi ha dato fiducia. Ascolterò, cercando di capire le criticità della città. La nostra sarà un’opposizione propositiva, attenta, collaborativa". Al Congresso oltre agli esponenti locali Samuele Spini, Simone Campinoti (capogruppo in consiglio) e Nicola Nascosti sono intervenuti il consigliere e segretario regionale Marco Stella e il segretario provinciale Paolo Giovannini. "A ottobre saremo chiamati alle Regionali – conclude Ghezzi commentando le candidature della deputata e vicesegretaria nazionale di FI, Deborah Bergamini e di Stella –. Marco sa bene quali siano le esigenze della regione. È l’esempio di mission politica che ci rappresenta, al 100%, senza togliere nulla a Bergamini. Abbiamo tutte persone di valore". Poi in video l’onorevole Maurizio Gasparri.

Y.C.