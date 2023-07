Gestire le emergenze L’Unione dei Comuni ha scelto di formare i suoi Disaster Manager

L’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha deciso di potenziare ulteriormente la sua capacità di risposta in caso di calamità naturali ed emergenze provocate da fenomeni legati al cambiamento climatico. La protezione civile dell’Empolese Valdelsa, infatti, ha deciso di investire nella formazione di più alto livello in protezione civile per il personale dei Comuni associati, avviando un percorso in collaborazione con l’associazione Nazionale Disaster Manager “Assodima”, associazione professionale leader in Italia e i cui corsi sono un’eccellenza assoluta nel settore. Le figure che ne usciranno a completamento del corso potranno essere certificate come “Disaster Manager” e potranno svolgere un fondamentale supporto per le autorità di protezione civile nelle fasi di prevenzione, previsione, gestione dell’emergenza e post emergenza. A giugno si è tenuto il primo degli stage in presenza del 1° corso in disaster management dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Il corso rappresenta un significativo passo in avanti nel panorama nazionale della formazione specialistica di questa importante figura professionale ed è la prima volta che viene erogata omogeneamente su un intero territorio.

Il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, delegato alla protezione civile per l’Unione e Anci Toscana ed egli stesso un “disaster manager” certificato, ha specificato che: "L’efficienza della protezione civile dipende in modo significativo dalla formazione del personale degli enti locali che sono i primi a dover garantire una risposta in caso di emergenza. Questo in un contesto che tuttavia fatica a definire in modo chiaro le figure professionali che di questo si devono occupare". "Da questa considerazione – ha aggiunto Masetti - nasce l’iniziativa formativa avviata. Sono 28 le persone che, grazie alla collaborazione con Assodima, stanno seguendo questo importante e impegnativo percorso tra dirigenti, funzionari e volontari del territorio. Queste figure potranno fornire ai sindaci un valido supporto per le gestione di tutti gli aspetti connessi al tema, dalla prevenzione alla gestione delle emergenze fino al superamento delle stesse rafforzando in maniera considerevole l’intero sistema".

"Abbiamo accolto con piacere la richiesta dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa- interviene Sergio Achille presidente di Assodima - sperimentando per la prima volta un percorso dedicato ad un gruppo di tecnici che operano con grande collaborazione tra di loro in un unico territorio, seppur vasto e densamente popolato. Anche per noi è una nuova esperienza che seguiremo nel tempo". "Tutti i partecipanti hanno mostrato grande interesse per questo percorso formativo - ha concluso Paolo Masetti - che non deve finire certo qui. È strategico infatti continuare ad investire anche nei prossimi anni in una formazione sempre più specialistica che faccia fare ulteriori salti di qualità alla protezione civile dell’Empolese-Valdelsa, con indubbi vantaggi per le nostre comunità".