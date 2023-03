Generazione XXL? Ricerche e dati dell’Oms Nella nostra scuola colazione sana per 8 su 10

Stando a quanto emerso dall’ultimo rapporto dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che aveva come obiettivo quello di analizzare il livello di obesità infantile nel mondo, le abitudini culinarie nel nostro Paese sarebbero meno salutari di quanto non si sia soliti immaginare.

In particolare, se poniamo attenzione sulla fascia d’età compresa tra gli 11 e i 13 anni, il quadro che ne viene fuori non è per nulla lusinghiero: circa il 30% dei nostri coetanei, infatti, risulta in sovrappeso, e tra questi, poco meno del 10%, raggiungerebbe addirittura la soglia dell’obesità. Percentuali che non hanno eguali all’interno dei confini UE.

Ma sarà davvero così? Abbiamo provato a capirci qualcosa di più, indagando su abitudini (e credenze) alimentari degli alunni dell’IC Vinci.

In fatto di colazione, non paiono esserci dubbi: più dell’80% dei partecipanti al sondaggio preferisce cominciare la giornata con yogurt, cereali o frutta (soltanto il 3% afferma di non fare mai colazione).

Circa un terzo degli intervistati è invece convinto che l’assunzione di meno di un litro di acqua al giorno, sia più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero, anche in presenza di attività fisica.