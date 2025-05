Gemellaggio stadio-mensa. Misericordia

EMPOLIIl cibo non consumato nell’area ristoro dello stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli sarà ritirato e distribuito alla Mensa Popolare del Centro Emmaus gestito dalla Misericordia di Empoli. È quanto prevede un’accordo firmato tra l’Arciconfraternita e l’ Empoli Fc. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e fornire sostegno alle fasce più vulnerabili, oltre ad essere un esempio di economia circolare. Il servizio è sperimentato dal campionato 2022-2023. Grazie all’attuale dotazione di contenitori termini e di un camioncino coibentato adesso può entrare a regime con volumi di cibo molto più alti. Nel servizio saranno impegnati una decina di volontari. La mensa offre pasti nella sua sede, nei pressi della stazione, o a domicilio. Nel 2023 i pasti preparati sono stati oltre 26.000. In elaborazione i dati del 2024, ma intanto è noto che nel solo mese di marzo 2025 sono stati 2.227 i pasti, di cui 326 portati a domicilio e 1.901 consumati alla mensa."Questo progetto – sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai – è un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso chi vive situazioni di disagio. Un grazie speciale va naturalmente all’Empoli Fc, da sempre vicino al territorio e alla comunità empolese, che ci permette di trasformare uno spreco in una risorsa preziosa. Per noi rappresenta un sostegno molto importante per dare un pasto nutriente, a chi si trova in un momento di difficoltà e non può permettersi un pasto".