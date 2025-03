Gemellaggi e scambi culturali. Ecco il calendario

EMPOLITutto è partito nel 2023, dopo un incontro conoscitivo che fece seguito ad uno scambio culturale fra gli studenti del liceo Virgilio di Empoli e quelli di Ancenis-Saint-Géréon. E proprio nei giorni scorsi l’assessore alla Cultura con delega ai gemellaggi Matteo Bensi ha raggiunto la città francese per porre una firma importante e attivare un "Memorandum tra il Comune di Empoli e il Comune di Ancenis-Saint-Géréon". Un ulteriore passo in avanti che porterà nei prossimi mesi alla sottoscrizione del "Patto di Amicizia" tra le due realtà comunali. Gli studenti transalpini del "Liceo Ancenis-Saint-Géréon" arriveranno peraltro ad Empoli il 1 aprile prossimo, ricevuti in Comune alle 10.30 proprio dall’assessore Bensi e dagli studenti del Pontormo. Un incontro che sarà preceduto dall’arrivo in città (il prossimo 24 marzo) degli studenti spagnoli dell’IES (Instituto de educación secundaria) Comarcal, Burjassot, di Valencia, accolti dai colleghi dell’IIS il Virgilio. E a chiudere, il 7 aprile prossimo, lo scambio culturale riguarderà alcune classi dell’’ISS Fermi-Da Vinci di Empoli e il Lycée Alain Borne di Montélimar che saranno ricevute, alle 16.30 (sempre nella sala del consiglio comunale) dall’assessore Bensi e dall’assessore alla scuola Maria Grazia Pasqualetti.