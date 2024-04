Gara solidale per il restauro della Madonna

Le donazioni economiche dovrebbero essere contrattualizzate a breve, dopo le offerte pervenute nelle scorse settimane. Ma si può dire già adesso che la "call for action" indetta dal Comune di Montaione per il restauro della Madonna del Rosario sia andata a buon fine, perlomeno in termini di interesse suscitato: tre soggetti privati hanno proposto altrettante sponsorizzazioni per importi che variano dai 6mila ai 30mila euro. Per un totale che ammonterebbe quindi a quasi 50mila euro, da utilizzare per l’operazione alla quale dovrebbe contribuire anche l’ente. Il Comune, da parte sua, aveva già ha chiesto ed ottenuto nei mesi scorsi l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di restauro da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. L’obiettivo dell’intervento è quello di valorizzare ulteriormente il dipinto del XIV secolo di Plautilia Nelli custodito nella chiesa dei santi Giuseppe e Lucia per una migliore conservazione (anche ai fini della fruizione da parte del pubblico). E su queste basi, a breve dovrebbero esserci novità positive: i lavori di restauro si apprestano insomma ad entrare nel vivo.

Una bella notizia non soltanto per Montaione, ma per l’intero territorio dell’Empolese Valdelsa che acquista così un altro prezioso tesoro di cui essere orgogliosi.