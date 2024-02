Game over! Cosa fare? Divertirsi senza tecnologia

Attività alternative al gaming? Ne possiamo trovare tantissime. La lettura è sicuramente la prima. Il piacere di leggere è immenso, immaginare mondi che non esistono, immedesimarsi in personaggi che compiono avventure incredibili. La lettura apre la mente e aiuta a sviluppare creatività e fantasia. Leggere è libertà, qualcosa di fantastico che sviluppa il pensiero personale e arricchisce la conoscenza. Purtroppo è un’attività non molto praticata dai giovani. Un altro modo per passare il tempo può essere uscire con gli amici. Ottimo per imparare a relazionarsi con gli altri. Infatti un grande problema per i giovani è la socializzazione, mentre molti si ritagliano una vita virtuale attraverso i social e i giochi online che sostituiscono i tradizionali hobby, talvolta anche lo sport. Nessuna simulazione virtuale potrà mai sovrastare il bello di passare del tempo con gli amici. E che dire di come ci si sente bene respirando liberi all’aria aperta, anziché stando in una stanza immobili per ore a guardare uno schermo?. Passare del tempo con la famiglia è un’altra cosa che si può fare per comunicare con le persone che ci vogliono bene e che ci possono aiutare. Infine ci sono gli sport che possono far vivere emozioni forti, danno occasione di fare nuove amicizie, vivere nuove esperienze e stare in salute. Le sfide dello sport sono molto diverse da quelle dei giochi on line, mettono in campo l’impegno, il talento e si ottengono premi personali e collettivi molto più veri.