Ruba il furgone di una gelateria e si dà alla fuga: fermato un 35enne

Empoli, 23 maggio 2022 - Un trentacinquenne è stato arrestato a Empoli perché accusato del furto di un furgone appartenente a una gelateria di San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

È accaduto sabato scorso: i carabinieri, dopo aver raccolto la segnalazione da parte del proprietario del furgone, sono riusciti a rintracciare il veicolo nell'Empolese e hanno iniziato la ricerca. L'uomo che era alla guida ha cercato di fuggire raggiungendo prima San Miniato (Pisa), poi abbandonando il furgone rubato e infine correndo verso un circolo ricreativo della zona, dove è stato definitivamente fermato mentre stava cercando di nascondere dei guanti da lavoro e delle forbici.

Nel furgone sono stati trovati arnesi da scasso e al trentacinquenne è stato ritirato il telecomando per accedere alla ztl di San Casciano in Val di Pesa che aveva nascosto in un marsupio. L'uomo è stato portato al carcere Don Bosco di Pisa in attesa di essere giudicato.