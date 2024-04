Furto e rapina in pochi giorni. Denunciato

Accusato di taccheggio e anche di furto sfociato in rapina impropria. Per questi motivi giovedì mattina a Empoli la polizia è intervenuta in un supermercato in via Tosco Romagnola Sud, al confine con Montelupo Fiorentino. Gli agenti hanno denunciato per furto un cittadino marocchino di 34 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato sorpreso dalla vigilanza dell’esercizio dopo che aveva cercato di portar via senza pagare 3 taniche di olio per un valore complessivo di circa 220 euro. La merce rubata è stata recuperata nello zaino dell’indagato che, dopo gli accertamenti, è risultato anche non in regola con gli obblighi sul soggiorno. Mentre i poliziotti empolesi stavano effettuando i controlli del caso, hanno cominciato a sospettare che la stessa persona potesse essere stata protagonista anche di un analogo episodio avvenuto qualche giorno prima nella medesima cittadina alle porte di Firenze. A essere stato derubato, questa volta, sarebbe stato un negozio empolese gestito da cittadini asiatici: l’autore del gesto avrebbe poi trasformato il taccheggio in una rapina impropria, aggredendo a spintoni il titolare dell’esercizio per assicurarsi così la fuga con il bottino del colpo.

Grazie a una serie di accertamenti tecnici gli agenti delle volanti del commissariato di Empoli hanno fatto emergere una serie di elementi per i quali sarebbe gravemente indiziato proprio lo stesso uomo finito poi ancora una volta nei guai. Al momento il 34enne è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.