Furto con strappo a Empoli: ladro incastrato dalle telecamere

Individuato l’autore dei due scippi commessi mercoledì nel cuore della città. Si tratta di un un giovane cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria. É stato possibile risalire all’autore dei due furti con strappo grazie alle dichiarazioni delle vittime e alla visione delle telecamere di sorveglianza del Comune di Empoli. Nelle registrazioni video si vedeva infatti l’uomo durante la fuga. Entrambi i fatti sono accaduti la mattina, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo si è verificato poco dopo le 8 in pieno centro storico ai danni di una donna proprietaria di un negozio nelle vicinanze. La vittima ha identificato il malvivente come un nordafricano, con maglietta verde e cappellino bianco. Subito dopo lo scippo della collana la figlia della vittima si è messa all’inseguimento del ladro filmandolo con il cellulare, salvo perderne però le tracce in piazza Matteotti.

Non contento, il giovane magrebino ha proseguito la sua mattinata ’criminosa’ derubando anche una donna anziana in via Brunelleschi, strappandole dal collo una collana in oro. Anche la signora, in fase di denuncia, ha descritto l’autore del fatto come un uomo di carnagione scura, alto circa 170 centimetri, di corporatura magra, capelli corti neri e con indosso una giacca verde. Insomma un identikit decisamente troppo simile al colpevole del precedente scippo, per essere una coincidenza. Così come detto le immediate indagini, comparate con le dichiarazioni delle vittime, hanno consentito agli agenti di individuare l’autore dei due reati in rapida successione, denunciandolo all’autorità giudiziaria.

