Tenta di rubare vestiti in un negozio del centro e aggredisce la vigilanza

Empoli, 25 febbraio 2025 - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, di origine nordafricana, per una rapina impropria ai danni di un negozio del centro storico. L’episodio è avvenuto sabato scorso, quando l’addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale ha notato il sospettato riporre alcuni capi d’abbigliamento in una busta di plastica.

Scoperto, l’uomo ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato dal vigilante. A questo punto ha reagito con violenza, spingendo e colpendo l’addetto nel tentativo di guadagnarsi la fuga. L’intervento dei carabinieri, allertati tramite il 112, ha permesso di immobilizzarlo e recuperare la refurtiva, che comprendeva felpe, tute e pantaloni per un valore di circa 160 euro.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.