Furti in pieno giorno, ladri scatenati. In azione col flessibile appena rubato

Cappellino in testa, volto scoperto, tenuta sportiva e guanti bianchi in lattice per non lasciare traccia. È stato immortalato in azione – un solo frame ripreso da una videocamera interna che sarà utile alle forze dell’ordine per l’identificazione – almeno uno dei ladri che ieri ha svaligiato un’abitazione a Montelupo Fiorentino. È ancora incubo topi d’appartamento: i furti in casa nell’Empolese Valdelsa sono ormai all’ordine del giorno. Stavolta nel mirino dei malviventi è finito un terratetto di via Gramsci, nella frazione di Samminiatello, a poche centinaia di metri dal museo della ceramica.

Il colpo è avvenuto in pieno giorno, ma nessuno dal vicinato pare essersi accorto di niente. Eppure chi ha fatto irruzione in casa ha avuto tutto il tempo a disposizione per entrare nella proprietà attigua, saltare con agilità il muro che delimita le due abitazioni, atterrare in giardino, rovistare nella casetta degli attrezzi e prendere un flessibile. Con quello, i delinquenti hanno smontato una delle finestre in alluminio per poi accedere all’interno e fare razzia mettendo a soqquadro l’intera casa. Hanno frugato dappertutto, sposato mobili e rovesciato cassetti, trovando solo merce di poco valore e non toccando neppure i pochi contanti lasciati a vista.

Il tutto accaduto alle 11 del mattino, un repulisti vorace in casa alla luce del sole, mentre i proprietari sono al lavoro. Siamo in una zona residenziale frequentata quotidianamente da centinaia di veicoli, scuolabus e mezzi pesanti. Un’area tutt’altro che isolata. A trovare la brutta sorpresa, di rientro dopo la fine del turno di lavoro, la proprietaria dell’abitazione che intorno alle 14 ha chiamato il 112. Caos, disordine e paura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Empoli. I ladri sarebbero poi fuggiti dalla porta d’ingresso (blindata), senza il bottino sperato. È sempre auspicabile non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore, abitudine che in questo caso si è rivelata cruciale lasciando i malviventi... a mani vuote. Nei giorni scorsi altri tentativi di furto si erano verificati a Cerreto Guidi e zone attigue. L’attenzione resta alta.

Y.C.