Ucciso dal branco, i funerali del giovane Maati: corteo e dolore, “Non ti dimenticheremo”

Certaldo, 15 gennaio 2025 – Rabbia e dolore ai funerali del giovane Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate all’alba di domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio. Un lungo corteo a Certaldo, dove il giovane viveva, per l’ultimo saluto al ragazzo. In testa uno striscione con la scritta “Non ti dimenticheremo” e la foto del giovanissimo.

Braccato, inseguito fin sull'autobus e poi finito a coltellate. Una vicenda che ha lasciato sotto choc la provincia di Firenze. E in tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia funebre. Il corteo ha attraversato le strade della città. In testa, insieme allo striscione, la bara bianca senza fiori. Rose bianche erano invece in mano a tutti i partecipanti al corteo, che si è concluso di fronte alla chiesa di San Tommaso, in piazza Boccaccio, dove si sono svolte le esequie.

Due momenti del funerale del diciassettenne ucciso a coltellate dal branco. Un lungo corteo ha attraversato Certaldo. Nella foto piccola, la vittima

Tante facce giovani e sconvolte per un omicidio che lascia un solco profondo. Mentre intanto la vicenda giudiziaria prosegue, con alcuni giovani indagati per l’aggressione mortale. Sono stati gli amici più stretti del ragazzo a portare il feretro in spalla. Al termine del corteo, il funerale.

"Tanti, tristemente tanti giovani a questo funerale – dice l’avvocato Filippo Ciampolini, che difende la famiglia del ragazzo – Un ultimo abbraccio, una carezza gentile da parte di tante persone della comunità essere qui. Per le indagini, nella giornata di martedì c’è stata una notifica alla procura per cui sabato verranno svolte delle verifiche sui cellulari degli indagati. La richiesta della famiglia è quella di giustizia e verità. Maati è partito dal cimitero della Misericordia ed è stato accolto in parrocchia, pur non avendo ricevuto i sacramenti. Un bellissimo gesto in questo ultimo passaggio terreno”.

Al termine della cerimonia, la bara bianca è stata portata fuori dalla chiesa. Dopo attimi di pesante silenzio, un lungo applauso ha rotto i pianti e la commozione.